La Roma vince ancora e allunga in vetta

IL TEMPO (M. VITELLI) - Continua l’ottimo periodo dell’As Roma femminile di Alessandro Spugna, che al Tre Fontane batte 2-0 il Pomigliano e allunga in vetta alla classifica a +7 sulla Juventus che oggi affronta in casa il Como. Le reti delle giallorosse arrivano nel finale dei due tempi, la prima la realizza Serturini dopo aver ricevuto un buon pallone da Andressa, la seconda è un sigillo della bomber Giacinti, che a due passi dalla linea di porta avversaria sfrutta l’assist di Haug e chiude il match.

A fine gara, visibilmente soddisfatta, il portiere della Roma Ceasar (decisiva anche contro il Pomigliano) traccia un bilancio di questa prima parte di stagione. «Dopo il pareggio con il Wolfsburg era importantissimo vincere e dare il segnale che stiamo costruendo una mentalità forte – dice – non conta l’avversario che abbiamo di fronte, noi vogliamo sempre fare tre punti».

Poi sulla sua prestazione è schietta. «Subiamo pochi tiri - spiega - poiché facciamo un lavoro di squadra importante. Per questo esserci nel momento in cui c’è bisogno significa dare una mano». Non c’è tempo di riposarsi, martedì la Roma torna a giocare in Coppa Italia contro l’Arezzoin trasferta. «Tutte le competizioni sono importanti - conclude Ceasar - quindi la prossima partita è quella che conta di più».

Oggi tocca invece alla Lazio di Massimiliano Catini, che ospita alle 12.30 (diretta Lazio Style Channel) il Cittadella. Le biancocelesti sono prime nella classifica di Serie B, con tre punti di vantaggio sulle rivali di oggi e sul Napoli che invece fa visita al Verona.