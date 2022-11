La Roma su Bellerin. José ha dato l’ok e vuole convincerlo

Tra i rumours di mercato se ne parla già da un po’, è pronta la prossima telefonata motivazionale di José Mourinho. Stavolta a squillare presto dovrebbe essere il cellulare di Hector Bellerin, il terzino destro del Barcellona che statrovando pochissimo spazio con Xavi. (...) Del resto è un giocatore che Mou conosce bene per averlo affrontato tante volte in Premier League e che ha anche una discreta esperienza internazionale (24 le sue presenze nelle coppe europee). Quando era all’Arsenal Hector era ingrado di percorrere 40 metri in soli 4,42 secondi (nessun altro era mai stato così veloce).In più non costa tanto, se non niente, visto che ha il contratto in scadenza a giugno. (...) Sulle tracce di Hector allora è tornato prepotentemente anche il Betis Siviglia, dove ha giocato nella scorsa stagione, ma che per poter prenderlo deve liberarsi per questioni di fair play di due giocatori (gli indiziati sono Moron e Montoya). (...) Mourinho – se vorrà farlo – si muoverà proprio per fargli capire che la Roma può essere un’opportunità importante anche per il suo futuro, oltre che un’esperienza di vita completamente diversa rispetto a quelle già avute nel suo passato. Ma la Roma guarda anche altrove in Spagna e cioè in casa del Real Madrid, dove l’ex Fiorentina Odriozola in questa stagione non ha ancora mai giocato una partita ufficiale. Può essere un’altra idea, ovviamente in prestito. (...)

