La Roma rimonta a Verona con Zaniolo e baby Volpato. E supera la Lazio: è quarta

Obiettivo raggiunto, operazione sorpasso riuscita. La Roma formato trasferta si presenterà al derby davanti alla Lazio, e in attesa della madre di tutte le giornate con gli scontri diretti, torna in zona Champions e supera anche l’Inter. [...] Quello che si sa è che la Roma ha ritrovato uno Zaniolo in gran spolvero, autore del pareggio, l’unico in grado di mettere in difficoltà il Verona anche quando la Roma stava subendo. E adesso sarà la truppa di Mourinho a presentarsi al derby con animo più sereno. [...] Il Verona si è difeso con ordine e tanta generosità ed è quasi arrivato in fondo. Ma alla fine ci ha pensato Volpato a raccogliere il gran lavoro di Matic sulla linea di fondo e centrare il palo lontano. Il 3-1 di El Shaarawy nel recupero è stato il frutto del tentativo disperato di rimontare di un Verona che si è aperto.

(gasport)