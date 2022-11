La Roma e il caso Karsdorp: ecco le squadre che lo cercano, anche in Italia

(...) Rick Karsdorp non ha assorbito facilmente l’accusa di Mourinho dopo il Sassuolo e la conseguente esclusione contro il Torino, per questo è tornato in patria e si è rifugiato negli affetti più cari. (...) Capitolo futuro: Karsdorp piace in Olanda, dove non gli dispiacerebbe tornare, in Francia (Marsiglia e Lione), in Italia (Juventus e Milan) e anche il Bologna è stata un’opzione. La Roma, però, non vorrebbe cederlo in prestito secco: Tiago Pinto non lavora così, i Friedkin non lavorano così. La volontà è quella di una cessione a titolo definitivo oppure in prestito oneroso con obbligo di riscatto, eventualmente condizionato alle presenze. (...) Nei prossimi giorni il terzino parlerà con l'allenatore e la società e si capiranno i prossimi passi: al momento l’olandese non è fuori rosa, ma la sua presenza in tournée è tutto tranne che sicura. Ci sono aspetti legali da valutare, ma va considerato anche che il club quando vuole mettere un giocatore fuori dal gruppo non si fa problemi a farlo.

(corsport)