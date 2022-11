La Roma capolista vuole allungare in vetta

IL TEMPO - Il pareggio contro le fortissime avversarie del Wolfsburg in Champions League, è per la As Roma femminile di Alessandro Spugna l'ennesima iniezione di fiducia di questa stagione. Il punto conquistato consente alle giallorosse di restare in vetta

alla classifica del gruppo B proprio insieme alle tedesche, ed oggi si torna in campo in campionato.

Anche nel torneo nazionale la Roma è capoclassifica, al momento con quattro punti di vantaggio sulla Juventus. Oggi, nella sfida al Tre Fontane contro il Pomigliano (fischio d'inizio alle 12.30, diretta, TimVision), le capitoline proveranno ad allungare il passo in attesa del risultato delle bianconere, in campo domani contro il Como. Tra le convocate di mister Spugna non figura la tedesca Carina Wenninger, alle prese con i postumi di un trauma contusivo al piede sinistro rimediato nel secondo tempo del match di Champions League.

Intanto ieri Lucia Di Guglielmo ha partecipato all'installazione di una panchina rossa, per la giornata dedicata alle donne vittime di violenze, presso il parco Bergamini di Casal Bruciato (ne sono state posizionate anche altre in diversi Municipi). L'iniziativa rientra nell'attività della Roma, partita due anni fa, denominata Amami e basta. "Sono orgogliosa di questa iniziativa così speciale e significativa - dice la calciatrice - credo sia un'ottima opportunità per sensibilizzare su un tema sfortunatamente sempre attuale".