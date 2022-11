La Roma benedice la sosta: da Pellegrini a Wijnaldum, Mou ne deve recuperare 8

Mai come in questo caso la sosta aiuterà a recuperare i calciatori infortunati e il discorso vale anche per la Roma. José Mourinho non si aspetta grandi colpi a gennaio, ecco perché ha bisogno del ricondizionamento sia mentale sia fisico di alcune pedine fondamentali: Dybala, Wijnaldum, Pellegrini, Spinazzola, Abraham, Cristante, Belotti e anche Darboe dovranno lavorare per recuperare la condizione migliore.

Il rientro più importante sarà sicuramente quello di Wijnaldum, out dalla prima giornata di campionato in seguito alla frattura della tibia rimediata in allenamento. Nonostante i segnali positivi, è difficile che sia già pronto per la sfida contro il Bologna il 4 gennaio. Dybala ha dimostrato di essere determinante, proprio per questo il tecnico spera che torni dal Qatar felice e integro. Pellegrini deve riprendersi dal problema muscolare che lo ha fermato nelle ultime partite, mentre Spinazzola farà un lavoro specifico per recuperare dalla lesione al bicipite femorale. Stessa procedura per Cristante, che dovrà lavorare individualmente per circa un mese in seguito all'operazione allo scafoide del polso sinistro. Abraham potrà invece sfruttare questo periodo per recuperare la tranquillità perduta in questa prima parte di stagione.

Anche Smalling, il calciatore più utilizzato da Mourinho con 1816 minuti stagionali, potrà riposarsi. Ieri il suo agente ha fatto sapere che la Roma non ha un'opzione per il rinnovo automatico fino al 2024 e che quindi il contratto dell'inglese scade nel 2023.

(corsera)