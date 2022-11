La passione non basta se solo Dybala “vede” la porta

Fine della prima parte di stagione. Conclusioni: strano, sembra di essere arrivati piuttosto alla fine di un’epoca. Più che mai adesso è forse utile ricordare che quando si parla di Roma, esistono sempre due piani di lettura. Esiste l’aspetto emotivo, che è insindacabile: un patrimonio di passione che non si estingue né s’intacca, gente che riempie lo stadio anche senza andarci. L’altro aspetto, l’altro piano di lettura, segnala tuttavia un dramma: la Roma non tira in porta, non gioca a calcio e se lo fa gioca un calcio tutto suo, a modo suo, confuso, sporco, a tratti disperato, privo di movimenti coordinati [...] Con Dybala si anima tutto. E non è possibile che funzioni così, con un solo uomo che “vede” la porta. Passione, sold out e zero tiri. Dove si va a finire?

(La Repubblica)