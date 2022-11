È evidente che Mourinho nel 2023 speri non solo di riavere Paulo Dybala al massimo della forma, ma anche Leonardo Spinazzola e – soprattutto – Georgino Wijnaldum. Anche se per poter rivedere l’olandese in campo bisognerà probabilmente aspettare febbraio o giù di lì. Con lui, però, la Roma può cambiare volto. Di colpo. E avere finalmente quel giocatore in grado di garantire il cambio di ritmo in mezzo al campo, capace sia di difendere sia di attaccare. [...]

(gasport)