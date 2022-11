La delusione di Mou dopo il ko nel derby: “Roma, non cresci”. Oggi esame Sassuolo

Non gli è andata giù. Perdere è un verbo che non contempla nel suo vocabolario. E quando accade, Mourinho non fa prigionieri. Anche a costo di "piangere un pochino, perché gli altri allenatori piangono e allora lo faccio anche io". (...) Le domande si contano sulla punta delle dita ma le risposte, per una volta, ricordano quelle di spallettiana memoria. Lunghissime, articolate, con l'intento di andare a toccare determinati temi e provocare una reazione. (...) "Abbiamo perso tre giocatori titolari a centrocampo, Mkhitaryan, Veretout e Sergio Oliveira, con Wijnaldum che non ha giocato una partita. Madysta crescendo poco a poco ma ancora sta cercando la via e Matic non è venuto per fare coppia con Cristante, anche se si trova spesso a giocare con lui." (...) Cambiare modulo? Siamo un tipo di società che quando ha un problema nella rosa ha più difficoltà. Il modulo non lo scelgo, lo fanno i giocatori con le loro caratteristiche". Della serie: sono costretto ad adeguarmi a quello che ho."

(Il Messaggero)