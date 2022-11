Due gol consecutivi in partite diverse non li segnava da tre anni. Zaniolo da un paio di settimane dà l'idea di esser tornato a divertirsi. Alla stregua di un running back nel football americano prende colpi, li schiva, cerca il contatto come se si nutrisse di questa foga agonistica che trasforma in furia. Domani non vuole fermarsi, ha una voglia matta di vincere il derby. Ora che si è sbloccato non teme nulla, serenità è la parola d'ordine.

(Il Messaggero)