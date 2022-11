Karsdorp rimane ancora latitante: per gennaio c’è la pista Bereszynski

Lui non si presenta ancora a Trigoria, lei chiede aiuto ai suoi followers per trovare una brava massaggiatrice dalle parti di Amsterdam. La giornata della famiglia Karsdorp ieri è scivolata via così, con Rick che per il secondo giorno consecutivo ha saltato l’appuntamento con gli allenamenti agli ordini di José Mourinho. a rottura tra Rick e la Roma oramai sembra più netta e la possibilità che la vicenda possa tornare sui binari iniziali sembra alquanto complicata. [...] La Roma, nel frattempo, aspetta di capire che sviluppi prenderà la vicenda, forte del fatto che a Karsdorp verrà comunque comminata una multa pari al massimo ipotizzabile (il 30% dello stipendio mensile). Tra l’altro il general manager Tiago Pinto lo aspetta ancora per la tournée in Giappone. [...] Nel frattempo, ovviamente, la Roma sta anche cercando di capire quali soluzioni possono arrivare dal mercato. E oltre alle pista che portano in Spagna (Bellerin e Odriozola) resta viva anche quella di Bereszynski, il polacco in forza alla Sampdoria.

(gasport)