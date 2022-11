Karsdorp piace al Bologna. Odriozola proposto a Mourinho

Con Karsdorp che ha un piede fuori dalla Roma, e che rischia il taglio anche per la tournée che la formazione giallorossa disputerà in Giappone dal 22 al 29, Tiago Pinto dovrà lavorare per mettere a disposizione di Mourinho un esterno destro in difesa. Scartata l’opzione Bellerin, che non vuole andare via dal Barcellona a metà stagione e per giunta in prestito, una soluzione fino al termine della stagione potrebbe arrivare ancora dalla Spagna. I giallorossi sarebbero sulle tracce di Alvaro Odriozola, 26 anni, esterno di proprietà del Real Madrid, lo scorso anno alla Fiorentina. Lo spagnolo è stato proposto dall’agente Oscar Ribot, molto amico di Mou. Per quanto riguarda l’attacco, dalla Turchia scrivono che la Roma sarebbe interessata nientemeno che a Icardi (4 gol e 3 assist in 6 gare stagionali), di proprietà del Psg in prestito al Galatasaray. Alla società turca piace l’uruguaiano Vina, che dopo il Mondiale potrebbe prendere in considerazione un trasferimento. In uscita Shomurodov, che piace alla Cremonese e al Bologna, interessato anche a Karsdorp.

(corsera)