Karsdorp nel mirino: Mourinho lo ha difeso fino all’ultimo derby

Che la storia d’amore tra Karsdorp e la Roma fosse destinata ad essere quantomeno tortuosa lo si era capito subito, appena l’olandese volante (eufemismo) sbarcò a Roma, nell’estate del 2017. Niente ritiro di Pinzolo, subito sotto i ferri per la pulizia del menisco sinistro. (...) Karsdorp tornò l’anno successivo, ma giocando a singhiozzo, anche perché il ginocchio teneva così e così e i guai muscolari arrivavano uno dietro l’altro. Viene mandato in prestito al Feyenoord. (...) Una stagione in cui ha ritrovato smalto e continuità, tanto che gli olandesi volevano comprarlo ma non avevano soldi a sufficienza. Così Rick è tornato a Roma per provare a giocarsi le sue carte. Rifiutate Genoa ed Atalanta, è diventato il terzino titolare a destra. (...) Lui ha provato a tornare la locomotiva, anche per un debito di riconoscenza verso il club, che lo aveva aiutato a fondo nelle cure del piccolo Kylian, il figlio che nel 2020 ha vinto la sua battaglia per un problema renale. Gli atteggiamenti, però, sono stati sempre un po’ così, tipici di chi si sente autorizzato ad essere quasi strafottente, solo in quanto calciatore. In questa stagione Rick ne ha combinate un po’ di tutti i colori. Prima l’errore di Udine, poi il testa a testa con l’arbitro Irrati alla fine di Roma-Napoli e infine la fuga negli spogliatoi subito dopo il derby. (...) Fino alla goccia finale di ieri sera.

(gasport)