Karsdorp in partenza. Pinto guarda in Spagna

(...) Il rapporto tra la Roma e Karsdorp è destinato a terminare a gennaio. Dopo la sfuriata di Mourinho nel post Sassuolo non esistono reali margini di conciliazione. Nonostante il calciatore non sia considerato dal club fuori rosa, il gm Pinto sta provando a cercargli una collocazione. (...) La speranza è che l’olandese possa (apparentemente) continuare a far parte del gruppo, con la volontà reciproca tra le parti di trovare una sistemazione. Juventus, Marsiglia o ritorno in Olanda: difficile che salti fuori altro. (...) In entrata Barcellona e Real Madrid hanno già fatto sapere che a gennaio si libereranno di due esterni destri: Bellerin (321 minuti in stagione con i blaugrana), e Odriozola (mai impiegato da Ancelotti) che l’Italia l’ha già conosciuta giocando con la Fiorentina. Soprattutto l’ex Arsenal può rappresentare la grande occasione: ha il contratto in scadenza a giugno, è stato scaricato pubblicamente da Xavi che al suo posto ha chiesto un altro esterno.

(Il Messaggero)