Karsdorp, il divorzio. Manda un certificato: problemi psicologici. La Roma cerca eredi

(....) È bastato un litigio con José Mourinho perché Rick Karsdorp abbia deciso di non presentarsi alla ripresa del lavoro con la Roma, evitando conseguentemente la partenza per la tournée in Giappone. (...) Il motivo, in effetti, sarebbe preoccupante: problemi psicologici, certificati anche da un medico olandese, il cui documento è stato inviato via pec dall’agente. Una cosa è certa: la Roma lo ha preso sul serio, così da domenica lo ha invitato a presentarsi a Trigoria per sottoporsi a una visita medica, ma il giocatore non si è presentato. (...) A questo punto, un atteggiamento del genere lascia pensare che la H2Agency, che segue il calciatore, abbia già imbastito qualche trattativa per portare Karsdorp altrove. In prima fila in Italia c’è la Juventus, mentre in Francia è seguito dal Marsiglia. Resta poi in piedi la “storica” situazione del Feyenoord, dove Rick è cresciuto ed è andato in prestito quando nella Roma ancora non riusciva a tornare ai suoi livelli. (...) La spada di damocle della Uefa – il “settlement agreement” da 35 milioni – costringe la società a muoversi solo con la formula “uno entra uno esce”. Così’ vengono monitorati giocatori che potrebbero arrivare in prestito, con in cima alla lista Bereszynski della Samp e Bellerin del Barcellona. Ma occhio ai colpi di scena. (...)

(gasport)