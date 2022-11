Karsdorp, i tre gesti col Sassuolo che hanno fatto infuriare Mourinho

Soltanto nella gara di ieri contro il Sassuolo José Mourinho ha notato tre atteggiamenti di Rick Karsdorp che lo hanno fatto infuriare. E che sono stati il motivo che lo ha fatto scatenare prima negli spogliatoi, poi nelle interviste post partita. [...] Il primo momento di nervosismo è stato proprio al momento del suo ingresso in campo. L'olandese dal momento in cui è stato chiamato dalla zona del riscaldamento ha impiegato troppo tempo a rientrare in panchina, mettersi la maglia bianca da gioco ed entrare. [...]

Poi a Mourinho non è sfuggito il comportamento dell'esterno dopo il gol di Abraham. [...] Karsdorp si è girato ed è andato a parlare con Cristante, "colpevole" di non aver premiato il suo inserimento in area di rigore ma che ha preferito scaricare lateralmente per l'assist vincente.

[...] Poi il gol del Sassuolo. [...] La sua corsetta di rientro in area e il suo braccio alzato a chiedere un fantomatico fuorigioco ha fatto scattare la scintilla a Mourinho che a fine partita lo ha rimproverato davanti a tutta la squadra. [...]

