Karsdorp ed il certificato medico: il precedente di Emerson nel 2004

Un episodio che riporta al passato. Rick Karsdorp non si è presentato in questi giorni a Trigoria perché affetto da problemi psicologici, certificati da un medico olandese. (...) Il caso ha similitudini con un episodio avvenuto nella calda estate del 2004. Emerson, a quei tempi uno dei fulcri della Roma, non si presentò al ritiro estivo perché deciso ad andare alla Juventus, nonostante il club giallorosso avesse trovato un accordi con Chelsea ed Inter. Il Puma fece sapere – tramite certificato medico – di essere alle prese con un “esaurimento nervoso”. Il brasiliano, alla fine, andò alla corte dei bianconeri, dove trovò anche Fabio Capello. (...) Anni dopo ebbe a dire: “Erano mesi che non ricevevo stipendi. Era arrivata un’offerta importante e il presidente aveva detto no. Non volevo rovinare il rapporto con l’ambiente. Io ero stato chiaro fin da subito. Stavo male davvero“.

(gasport)