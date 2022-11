Karsdorp dice no alla convocazione: l’addio è a un passo

Breve cronaca di un lungo addio. Quando intorno alle 17 di ieri il general manager Tiago Pinto ha contattato lo staff della comunicazione del club per confermare le prime voci che correvano lungo i corridoi di Trigoria, si è capito che le strade fra la Roma e Rick Karsdorp si stavano allontanando ormai in modo quasi definitivo [...] Il non presentarsi all’allenamento, così come non aver lavorato nelle ultime settimane come voleva lo Special One, adesso ha minato la posizione di Karsdorp, che andrà incontro a una grande multa, che può arrivare al 30 per cento dello stipendio mensile. [...] Detto che un ritorno al Feyenoord non si può escludere, è possibile che il manager di Karsdorp in questa settimana ne abbia approfittato per allacciare proficui rapporti con altre società. E la Roma? Detto che oggi arriva Solbakken, se la tregua non sarà possibile, restano due strade: puntare a destra su Celik e Zalewski oppure andare sul mercato, con le stringenti limitazioni imposte dal patto con la Uefa (pena multa da 35 milioni). I nomi che si fanno sono vecchi obiettivi, Bereszynski della Samp o Bellerin del Barcellona, ma chissà se piaceranno al palato fine di Mou.

(gasport)