Karsdorp ai saluti, idea Bellerin. Solbakken in arrivo

Rick Karsdorp lascerà la Roma. La conferma, quasi ufficiale, arriva direttamente dai sondaggi che la squadra mercato giallorossa sta effettuando in questi giorni. Se l’entourage del calciatore parla di “rottura insanabile”, la ricerca di un sostituto dell’olandese, da parte del gm Tiago Pinto, sancisce la fine della sua avventura a Trigoria. Josè Mourinho ha chiesto rinforzi e il primo nome sulla lista è quello di Hector Bellerin, 27 anni, terzino destro del Barcellona, dove però sta trovando poco spazio. Contatti diretti con giocatore e entourage (lo stesso di Pau Lopez) al quale è stata chiesta la disponibilità al trasferimento per sei mesi. (...) L’unica certezza per il mercato invernale rimane Ola Solbakken. L’esterno ha ufficialmente salutato il Bodø e si gode il momento, visto il ritorno in nazionale. (...). Sorride a distanza Josè Mourinho, pronto a scoprire la ricchezza di soluzioni che il ragazzo di Melhus porterà in giallorosso. Basti pensare alle prove tattiche fatte dal ct norvegese nel centro sportivo di Wayside Celtic: esterno di fascia destra nel 4-5-1 o seconda punta nel 3-5-2. (...)

(La Repubblica)