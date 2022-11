Juventus interessata a Karsdorp, ma solo in prestito

Il futuro di Karsdorp è sempre più lontano da Roma e dalla Roma. Dopo una settimana di vacanza concessa da Mourinho, ieri pomeriggio la formazione giallorossa si è ritrovata a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. [...] La Juve guarda alla situazione con moderato interesse. Il club bianconero è sì alla ricerca di un rinforzo importante sulle fasce, ma l’olandese al momento non rappresenta una priorità della dirigenza juventina, orientata a puntare su altri profili. Se poi a fine sessione di mercato a gennaio Karsdorp dovesse essere ancora libero e se la Juventus non dovesse al tempo stesso riuscire a chiudere un’operazione per una prima scelta, allora il giallorosso potrebbe diventare più di un’ipotesi. Sarebbe una soluzione low cost: la Juventus è pronta a ragionare su un prestito gratuito con diritto di riscatto.

(Tuttosport)