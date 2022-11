Nicolò Zaniolo non è mai davvero uscito dai radar della Juventus e resta l'obiettivo numero uno, se ci saranno le condizioni, per il dopo Di Maria, ma tutto dipenderà dagli sviluppi della trattativa per il rinnovo di contratto con la Roma. L'appuntamento tra il suo agente e Tiago Pinto è slittato a gennaio, con la Juve alla finestra. La rincorsa all'azzurro non è ancora finita e anche Allegri aspetta.

(Tuttosport)