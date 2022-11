Juve su Karsdorp

"A gennaio inizierà un nuovo campionato", ha sempre detto Massimiliano Allegri, anche quando l’attuale posizione di classifica era solamente un miraggio, e adesso che lo scudetto non è più un sogno impossibile — per quanto difficile visto il ruolino di marcia del Napoli — la Juventus vuole provarci fino in fondo. [...] Il primo squarcio di 2022-23 ha evidenziato una sofferenza sulle fasce ed è lì che il club pensa di intervenire già a gennaio, magari sfruttando le occasioni low cost. Una di queste potrebbe essere Rick Karsdorp, esterno olandese 27enne diventato improvvisamente appetibile dopo essere entrato in rotta di collisione con José Mourinho. [...] Per ora nessun contatto diretto (anche perché lo strappo è recentissimo) ma la Juventus ha già drizzato le antenne e non è escluso che nei prossimi giorni si faccia sentire con il procuratore. I giallorossi contano ancora di riuscire a ricucire, in caso contrario sono pronti al sacrificio di fronte a una buona offerta, che non deve essere inferiore ai 17 milioni.

(gasport)