José, piove sul bagnato: Pellegrini ko. Lo riavrà soltanto il prossimo anno

Siccome i guai non vengono mai da soli, oltre al derby perso, all’errore di Ibañez, all’inedito malumore che inizia a serpeggiare in parte nella tifoseria e ad una squadra che per il secondo big match consecutivo non ha mai impegnato il portiere avversario, ci si mette anche il ko di Pellegrini. Lesione di 1° grado al flessore destro per il Capitano giallorosso che salterà quindi gli ultimi due impegni prima della sosta per il mondiale. (...) Vien da sé che almeno per i prossimi 180 minuti Mourinho (arrivato a quota 9 con gli infortuni muscolari in stagione) dovrà inventarsi qualcosa. (...) La prima soluzione è la più semplice: imbottire il centrocampo di mediani con l’inserimento di Matic che andrebbe a fare il play al fianco delle mezzali Cristante e Camara, puntare su esterni offensivi (Zalewski a destra e El Shaarawy a sinistra) e poi affiancare Zaniolo ad Abraham (o Belotti). Altrimenti, figurina per figurina, uscito Pellegrini entra Volpato. (...) Bisogna del resto resistere altre due partite, restare in scia delle migliori, consapevoli che poi a gennaio inizierà un nuovo campionato con i rientri di Dybala e Wijnaldum (nonostante le perplessità di José). (...)

(Il Messaggero)