Jaissle davanti ha tre stelle: Sesko,Okafor eAdamu

Matthias Jaissle ha la stessa età di Matic, ma ha smesso di giocare (difensore dell’Hoffenheim) a 26 anni per gli infortuni.È lui a guidare il Salisburgo, che se la vedrà per la prima volta con la Roma. (...) Il Salisburgo è forte davanti, dove può alternare Sesko (il gigante sloveno già del Lipsia), Adamu (11 reti) e Okafor (10). In mezzo brilla il giovane francese Gourna Douath, che a 19 anni si è preso le chiavi di una squadra under 24 (tranne il 27enne Bernardo e capitan Ulmer, 37 primavere). Dietro il punto di forza è Pavlovic,centrale serbo con 21 gare in nazionale. A soffrire sono gli esterni. (...)

(gasport)