Italia-Germania Under 21 con Cancellieri e Volpato

IL TEMPO - «Vogliamo giocare partite vere. Probabilmente non pensavamo di farle in una situazione come quella di adesso però per noi è un’occasione. La Germania ha vinto l’ultimo e il terz’ultimo Europeo e nel penultimo è arrivata seconda. Ci attende prima di tutto una prova di carattere, se vogliamo diventare anche noi più forti, è importante competere con i migliori e giocare questo tipo di fare». In queste parole l’attesa di Paolo Nicolato per l’amichevole che la sua Under 21 giocherà oggi (Rai2, ore 17.30), ad Ancona, contro la Germania. Un’esame di maturità da superare per Carnesecchi e compagni. Tra i più attesi il laziale Cancellieri e il romanista Volpato.