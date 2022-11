Irrompe Zaniolo, la Roma va

«Olé olé olé, Nico,Nico». Finisce così, inneggiando Zaniolo, eroe della notte dell’Olimpico.E pensare che nemmeno doveva giocare se il ricorso alla Uefa non fosse stato accolto. Il conto per il Ludogorets è pesante:una rete e due rigori procurati.Ci volevano i gol e un po’di anima per non cadere negli inferi di una Conference già vinta poco più di cinque mesi fa e non era necessaria una replica. (...) Mourinho in avvio punta sulla strana coppia, Abraham-Belotti e preferisce Viña a Kumbulla. Zaniolo parte della panchina. A riposo anche l’esausto Cristante. La Roma prova a prendere subito di petto il match. Ma si soffre, eccome, liscio non va nulla. (...) E prima o poi qualcosa va storto e una botta di Rick,che scappa a Camara e Pellegrini, fulmina il portiere della Roma e gela i sessantamila dell’Olimpico. (...) Nella ripresa si rivedono Cristante, Zaniolo e il baby Volpato. (...) Un rigore accende le speranze, se lo procura Zaniolo. (...) L’energia arriva sempre da Nicolò, abile a procurarsi il secondo tiro dal dischetto, che Pellegrini realizza, con la stessa freddezza di qualche minuto prima. Rimonta completata, l’ennesima in stagione, la seconda consecutiva dopo Verona. Il Ludogortes pareggia ma la rete viene annullata a Nonato dopo un controllo al Var (falletto su Ibanez).Poi,a rendere gli ultimi minuti meno ansiogeni, ci pensa, e chi se no?, Zaniolo, che si conferma uomo delle notti di coppa.Troppa grazia.

(Il Messaggero)