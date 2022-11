Il pari a Sassuolo fa scoppiare Mou: “Traditi da un singolo, ora se ne vada”

“Siamo stati traditi dall’atteggiamento non professionale di un giocatore. L’ho invitato a trovarsi una squadra per gennaio”. Tuona José Mourinho nella pancia del Mapei Stadium. Non fa il nome, ma tutti gli indizi portano dritti a Rick Karsdorp. (...) Il rimprovero è duro e senza mezzi termini: “Ne ho già parlato nello spogliatoio e di solito non parlo mai. Non mi avete visto parlare così di Ibañez con la Lazio perché l’errore fa parte del gioco. Ma l’atteggiamento non professionale, quello sì che mi dispiace. Quando sei un professionista devi rispettare chi rappresenti, chi lavora con te, dando il massimo come tutti”. (...) Un pareggio amaro, il vantaggio raggiunto nel finale e poi vanificato a una decina di minuti dal termine della gara. La crisi dei bomber che s’interrompe, Abraham chiama e il nove nerazzurro risponde. E dopo l’iniziale panchina (il titolare a sorpresa è stato Shomurodov), il protagonista della serata non poteva che essere proprio il bomber inglese. (...) Domenica la Roma chiude la prima parte di stagione all’Olimpico contro il Torino, ultimo sforzo prima della sosta per il Mondiale. L’interrogativo principale riguarda il recupero di Dybala. Gara da non sbagliare per evitare di vedere allontanarsi troppo il quarto posto.

(La Repubblica)