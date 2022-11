Il mercato agita Mou: "Ora serve di più". Frattesi nel mirino

Dopo qualche giorno di relax in famiglia e la partecipazione al Thinking Football Summit di Porto, dove ha ricevuto il premio alla carriera, questa mattina José Mourinho tornerà a Trigoria. Il tecnico giallorosso guarda al futuro con la consapevolezza che occorre alzare l'asticella dal punto di vista dell'impegno, del rendimento e della qualità. L'input lanciato alla squadra mercato prima di partire è stato chiaro: "Serve di più".

Oltre a Solbakken e ai recuperi di Spinazzola, Wijnaldum e Dybala, la speranza è che qualcosa in più possa arrivare: c'è l'interesse per Ndicka dell'Eintracht Francoforte e Aouar del Lione e soprattutto la Roma non ha mai perso di vista Davide Frattesi. Pinto lavora sottotraccia per riaprire il fronte della trattativa con la possibilità di inserire qualche giovane, su tutti Bove, ed abbassare la quotazione di Carnevali, mantenendo il 30% di ricompra sul centrocampista. Difficile a gennaio ma la Roma ci prova.

(La Repubblica)