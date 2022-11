Il governo al calcio: spalmate i debiti? Allora non fate mercato

[...] Il prossimo 16 dicembre scadrà il termine entro cui le squadre, tutte, dovranno onorare i versamenti fiscali dilazionati nei mesi scorsi. Una “cambiale” da 480 milioni per il movimento. Che rischia di decretare il default di almeno due squadre di Serie A, impossibilitate a pagare tutto in una volta il proprio debito.

Per questo, Claudio Lotito sta lavorando a una dilazione insieme al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. E ha ottenuto l’appoggio di uno dei suoi nemici giurati, il ministro dello sport Andrea Abodi. [...]

Ma ha posto una condizione: che chiunque aderisca, si impegni a chiudere il mercato invernale con saldo almeno a zero, se non positivo. Vuol dire: o scegliere di non fare acquisti, oppure coprire eventuali arrivi con cessioni perlomeno dello stesso valore. Chi non rispettasse l’accordo, potrebbe perdere il beneficio della rateizzazione e dover versare l’intero ammontare residuo. [...]

(repubblica)