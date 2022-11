Il derby dei campioni “fatti in casa”: mai una stracittadina così romana

Il derby romano non era così da anni. Oggi alle ore 18:30, infatti, scenderanno in campo molti protagonisti del vivaio: Cataldi, Pellegrini, Romagnoli, Zalewski, Cancellieri e Volpato, tutti figli delle giovanili di Roma e Lazio. In realtà però le loro radici affondano altrove, infatti l'attuale capitano giallorosso, cresciuto nell'Almas, entrò a Trigoria solamente a 11 anni, più o meno la stessa età in cui il centrocampista della Lazio entrò a Formello. Cancellieri, invece, iniziò la sua carriera nella Nuova Polisportiva De Rossi e nel 2011 arrivò la chiamata della Roma. Romagnoli passò dalla Polisportiva San Giacomo di Nettuno alla Roma a 9 anni, mentre Zalewski cominciò dalla Nuova Spes Poli. Volpato, invece, ha una storia diversa, infatti arriva dall'Australasian Acadademy di Sydney.

(La Repubblica)