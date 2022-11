IL TEMPO (M. JURIC) - Paulo Dybala sarebbe stato certamente l’uomo copertina del derby. Anche solo per la sfida a distanza con Ciro Immobile. Ma se questo verrà ricordato come il derby degli assenti, sarà anche quello dei gol mancanti. Perché se da un lato non ci sarà l’uomo da 188 gol in Serie A, la Roma perde il suo capocannoniere e trascinatore nella prima parte di stagione. In attesa di scoprire l’esito degli ultimi esami, che necessitano ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni, l’argentino continua il suo percorso di recupero dall’infortunio alla coscia e i miglioramenti sono costanti. Notizie che fanno felice la Roma, ma soprattutto Dybala, sempre più attivo sui social nel certificare romanismo e fisioterapia. I giallorossi sanno che lo rivedranno il prossimo anno, ma è chiaro come la Joya in questo momento abbia un obiettivo ben chiaro in mente: la convocazione al Mondiale. E per conquistarla servono conferme. A lui come al CT Scaloni. Ormai da settimane l’argentino sta lavorando duramente per strappare una convocazione nell’ultima gara dell’anno contro il Torino. Da un lato la Roma frena, giustamente preoccupata di un eventuale recupero affrettato, dall’altro è consapevole di quanto sia importante per il morale di Dybala – e per un suo 2023 sereno in giallorosso – volare in Qatar con la maglia dell’Argentina. Un appuntamento con il nuovo anno che si è dato anche Wijnaldum, l’altro uomo copertina di una rivista che non uscirà mai. In questo sfortunato gioco delle coppie mancate, sarebbe stata sfida aperta a centrocampo con Milinkovic-Savic. E chissà, anche l’uomo derby che non ti aspetti, vista questa capacità di segnare spesso e volentieri nei vari derby giocati tra Olanda e Inghilterra. Una serie di se e di ma che dovranno essere rimandati al ritorno, quello che spera finalmente di giocare Spinazzola che salterà per infortunio il quarto derby consecutivo.