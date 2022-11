Il capitano rischia di tornare solo nel 2023

IL TEMPO (M. JURIC) - Nessuno stupore, neanche la rabbia normale dopo una sconfitta. Solo consapevolezza che prima o poi a Lorenzo Pellegrini sarebbe tornato il fastidio al flessore destro che si porta dietro da diverse settimane. È un Mourinho quasi rassegnato quello che commenta l’ennesimo infortunio ad un suo calciatore. Il capitano, uno di quelli «che accende la luce». «È normale, sono uomini non macchine. Ci sono giocatori che giocano sempre e se non giocano la squadra è in difficoltà. Ho due strade, rischiare o non avere qualità in campo». Quella che secondo Cristante «è mancata nel secondo tempo, sia davanti che a centrocampo, dove poteva arrivare qualche palla migliore per il tiro in porta. Ci è mancato il guizzo per fare gol». Dopo tre partite consecutive da 90’, il «rischio qualità» non ha pagato e Pellegrini ha dovuto alzare bandiera bianca al 53’ chiedendo il cambio alla panchina. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio. A rischio le ultime due gare dell’anno contro Sassuolo e Torino.