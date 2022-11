Ibanez, sfottò sul web: interviene anche Negro

LEGGO (E. SARZANINI) - Come al termine di ogni derby che si rispetti lo sfottò corre sui social. Questa volta a gioire sono stati i laziali che hanno preso di mira soprattutto Ibanez, protagonista in negativo nell'azione del gol di Anderson che ha regalato la vittoria ai biancocelesti: virale il fotomontaggio del difensore della Roma presentato come nuovo vice Immobile, c'è chi ha proposto di vendere la maglia della Lazio con la scritta Ibanez sulle spalle, qualcuno invece ha postato la Dybala Mask con il volto di Sarri. Migliaia le visualizzazioni del video che mostra l'errore di domenica e quello che il difensore brasiliano commise anche nel derby del 2021 (allora fu Immobile a segnare, ndr) con la scritta La rispazza Ibanez. Piccola vendetta dell'ex difensore della Lazio Paolo Negro che, protagonista in negativo con un'autorete in un derby di tanti anni fa, su Instagram ha postato un meme che vede il difensore scivolare a terra con la scritta La spazza Ibanez. Virale anche il video di Hernanes che, presente in tribuna allo stadio, prima ha festeggiato la vittoria assieme ai suoi ex compagni di squadra sotto la Curva Nord poi uscendo dallo stadio mentre attraversava a piedi il ponte della Musica ha registrato un video che ha postato sui social: «E' stato bellissimo tornare dopo tanti anni e vedere una grande Lazio le sue parole - ma soprattutto una grande vittoria». Subito dopo il brasiliano ha cantato l'inno della squadra biancoceleste scatenando i tifosi laziali che hanno invaso il suo profilo di commenti.