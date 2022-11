Ibanez ci ricasca: ancora un flop. Di nuovo harakiri come nel 2021

Ancora una volta, eccolo materializzarsi l’incubo. Il 15 gennaio del 2021 aveva le sembianze di Lazzari. Ieri quelle di Felipe Anderson. Il risultato non cambia: la Roma perde il derby e sul banco degli imputati sale nuovamente Ibañez. Un errore banale quello del brasiliano, un eccesso di sfrontatezza che spalanca la strada alla Lazio. [...] Ibañez vede così proiettato di nuovo un film che aveva faticosamente provato a cancellare. Seicentosessanta giorni dopo, invece, cambiano le comparse, non l’attore principale: Roger. All’epoca era servito uno scivolone per permettere a Lazzari di sopraffarlo, regalando a Immobile la palla del vantaggio, dando così il via al suo black friday personale.

(Il Messaggero)