I tifosi sempre al fianco: in 4000 a Reggio Emilia

I numeri sono quelli di un ambiente che non vuole lasciare sola la squadra: le polemiche, come logico, ci sono state, le critiche anche, ma poi alla fine contano sempre i fatti. E dicono che domani, a Reggio Emilia, per un turno infrasettimanale ci saranno 4mila romanisti, di cui oltre 3mila in arrivo dalla capitale. E domenica, all’Olimpico contro il Torino, si viaggia spediti verso un altro sold out: sono rimasti pochi biglietti di Monte Mario e qualcuno nelle aree Premium dello stadi. Una dimostrazione d’amore, l’ennesima, per Mourinho e i giocatori, prima della lunga pausa per il Mondiale. Al rientro, la Roma ha già oltre 50mila presenze sicure per la partita di Coppa Italia contro il Genoa.

(corsport)