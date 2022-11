Grana Karsdorp, l’addio è vicino

Tra chi arriva (Solbakken), chi resta (Cristante), chi proprio non torna (Karsdorp) e gli altri destinati a partire già in giornata (il riferimento è alla squadra che vola in Giappone) anche nella sosta legata al mondiale in Qatar, a Trigoria non ci si annoia di certo. Karsdorp ha confermato che di tornare a Roma, almeno per adesso, non ci pensa minimamente (a tal punto che la moglie Astrid in una storia su Instagram ha anche avanzato una richiesta particolare: "Sto cercando una brava massaggiatrice che venga a casa mia ad Amsterdam"). In realtà è in atto una dialettica tra le parti dove il club ha fatto presente al ragazzo che qualora non dovesse presentarsi oggi a Fiumicino (partenza per Tokyo alle ore 15), oltre alla multa, si renderebbe inadempiente delle proprie mansioni di tesserato. [...]

(Il Messaggero)