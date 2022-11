Giappone amaro per Mou. Odriozola in pole per la fascia

La Roma torna a Trigoria mettendo in valigia due pareggi, l'infortunio muscolare di Tahirovic, e ben poche indicazioni positive: il gruppo sembra arrivato a metà novembre con la lingua di fuori e con poca fiducia nei propri mezzi. Missori e Volpato le note liete, oltre agli sprazzi di Zaniolo. La difesa a quattro, con tre attaccanti pronti a ribaltare il campo, può essere una traccia su cui lavorare durante la sosta.

Mourinho è apparso sollevato dallo scenario dei 12 giorni di vacanza che attendono la truppa giallorossa. Servirà infatti ricaricare le pile e ripartire con una fame diversa, già dal ritiro in Algarve di metà dicembre. La squadra arriverà al “Nau Sao Rafael Atlantico Resort nella giornata del 15, il 16 la prima amichevole con il Cadice, il 22 il rientro a Roma.

Lo Special One spera che dal mercato possa arrivare un aiuto in più, oltre al sostituto numerico di Karsdorp, destinato a lasciare Trigoria: il Fenerbahce può rappresentare la soluzione giusta per l’olandese. Odriozola rimane un nome da tenere in considerazione. In ottica futura, intanto, Pinto sta monitorando il profilo di Josh Doig del Verona, anche se per ora non c'è stato nessun contatto diretto tra club. Piace tanto anche Jakub Kiwior dello Spezia, ma sul centrale polacco ci sono gli occhi di mezza Serie A.

