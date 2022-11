IL TEMPO - Oggi alle 14.30 (diretta sui canali ufficiali del club Twitter e Facebook) la As Roma femminile di Spugna fa visita all’Arezzo per la seconda giornata del Girone C di Coppa Italia. Per le giallorosse si tratta dell’esordio stagionale nella competizione, avendo riposato alla prima giornata quando il Como ha battuto l’Arezzo 1-0. Si gioca all’Enzo Mezzetti Panozzi di Terontola, frazione di Cortona.