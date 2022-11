Fuorigioco semiautomatico: a gennaio in Serie A

Ora ci siamo, il fuorigioco semiautomatico verrà introdotto anche in Italia. A Lissone, giovedì scorso, gli arbitri di CAN A e B hanno svolto dei test e delle esercitazioni per provare questa nuova tecnologia, già in uso in Champions League e al Mondiale. In Serie A si inizierà ad utilizzare il SOAT a partire da gennaio e manca solamente l'approvazione di Federcalcio e Lega Calcio per ufficializzarne l'uso. Per il momento il fuorigioco semiautomatico andrà in onda solamente in Serie A e non in Supercoppa italiana.

(gasport)