Frattesi per Mou

La Roma continua a seguire Davide Frattesi. Già in estate il gm Tiago Pinto aveva cercato di portare in tutti i modi il centrocampista a Trigoria, ma alla fine non fu trovato l'accordo con il Sassuolo. Il giocatore rivelò di essere rimasto piuttosto scosso per il mancato trasferimento, ma le possibilità di vederlo in giallorosso non sono tramontate. La Roma può sfruttare il 30% su una eventuale rivendita e questa clausola permette al club di avere diritto a uno sconto sul cartellino. Per abbassare la valutazione fatta dai neroverdi, i capitolini potrebbero inserire nell'affare alcuni giovani tra cui Volpato, Tahirovic e Bove. Al termine di Sassuolo-Roma, Mourinho si è fermato a parlare con lo stesso Frattesi, ribadendogli tutta la stima possibile e augurandosi che possano lavorare insieme. Non sarà facile acquistarlo già a gennaio, ma potrebbe concretizzarsi in estate.

(gasport)