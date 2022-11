Frattesi: "La Roma è tutto per me. Voglio tornare e ce la farò, non credo a gennaio ma magari in estate"

Non era una questione di denaro invece tra Frattesi e la Roma.

«Ma scherziamo? Ti racconto questa. Quando il mio procuratore Giuseppe Riso discuteva del contratto con Tiago Pinto, io gli ho dato una botta con il gomito per fargli capire che non me ne fregava nulla di un euro in più o in meno. Volevo solo giocare nella Roma».

Vuole ancora?

«Certo. E prima o poi sento che ce la farò. Anzi, come si dice dalle mie parti, je la faccio».