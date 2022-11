Finalmente una Joya

Finalmente Dybala, 33 giorni dopo la Joya è tornata a lavorare con i compagni. Un ritorno che il giocatore ha festeggiato anche con la convocazione per i Mondiali in Qatar. Dybala ha anche commentato sui social: “Felice di tornare con la squadra“, con tanto di cuoricino mentre calcia un pallone. Paulo si è sentito bene e ha svolto quasi tutto l’allenamento con il gruppo. [...] Con Dybala in campo la media punti è di 2 contro 1,6 quando non c’è, idem per la percentuale di vittorie 64 con 44, la media gol fatti e i tiri in porta.

(gasport)