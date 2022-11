Fidiamoci di Mourinho

Il derby di Roma non è uno scontro tra Mourinho e Sarri, ma la gara di due squadre, anche di due mentalità e visioni diverse, per affermare la supremazia nel calcio cittadino. [...] Per noi romanisti Mourinho è diventato una certezza. La Roma va bene? C’è Mou; va male? Ci pensa Mou. Ultimamente, vinciamo in rimonta e siamo convinti che sia intervenuto l’allenatore a strigliare, suggerire, rilanciare. La cosa principale è che ne sembrano convinti anche i giocatori. E anche oggi sarà così. [...] Mou prenderà la squadra per mano, perché il suo Mantra adesso è: prima vinciamo il derby, poi vedremo.

(Il Messaggero - P. Liguori)