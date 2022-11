Fattore «esterno» i numeri sono da incubo

Il fattore esterno? Non esiste, nella Roma. Dati da incubo. Nelle ventuno gare ufficiali giocate prima della sosta mondiale (15 di campionato e 6 di Europa League), la Roma - che difende a tre - dal primo minuto ha presentato sulle corsie esterne 8 coppie. Con l’impiego di 6 giocatori a tutta fascia. Il tandem più gettonato è stato quello formato da Karsdorp Spinazzola, 6 volte. [...] Karsdorp non è mai stato messo seriamente in discussione. Mou gli ha assegnato/confermato la corsia di destra, relegando il nuovo arrivato Celik ad alternativa, e da lì non si è spostato. Il rendimento dell’olandese, però, da subito non è stato all’altezza delle aspettative: una presenza in campo spesso anonima, una partecipazione alla fase offensiva molto limitata e un aiuto al reparto difensivo raramente adeguato. [...] La Roma, in campionato, è riuscita a trasformare in gol soltanto un assist di un suo esterno, quello di Spinazzola in casa dell’Inter (gol di Dybala). El Shaarawy ha segnato un gol (a Verona) ma da attaccante; gli altri esterni sono ancora miseramente a quota 0. E questo aiuta ancor più a spiegare il «mal di gol» della Roma.

(corsera)