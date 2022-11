Fagioli, Volpato e gli altri baby: la ‘Generazione Z’ che non cresce

Prima Fagioli, poi Volpato. Sono la conferma che il vento sta cambiando, che finalmente pure in Italia i giovani calciatori cominciano a trovare lo spazio che meritano e che serve alla loro crescita oppure sono poco più che due lampi nel buio? [...] La Roma, sta cominciando a raccogliere i primi risultati del nuovo approccio allo sviluppo di un settore giovanile più orientato alla formazione del singolo calciatore che ai risultati delle squadre nei campionati di categoria. Anche se poi Volpato non è il frutto di questo interessantissimo lavoro ma del fiuto di Totti, che l’ha scoperto in Australia e segnalato alla sua squadra del cuore.

(gasport)