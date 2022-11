Europa League, già in vendita i biglietti per il playoff

La Roma ha già messo in vendita i biglietti per il play-off di Europa League del 23 febbraio contro il Salisburgo. La vendita è partita ieri (in poche ore acquistati oltre 5 mila biglietti) e si articolerà in tre fasi: fino alle ore 11.59 del 21 novembre gli abbonati in campionato potranno esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Dalle ore 12 del 21 novembre alle ore 11.59 del 1° dicembre toccherà agli abbonati delle Coppe mentre la vendita libera avrà inizio alle ore 12 del 1° dicembre. Il costo dei biglietti parte da un minimo di 14 ad un massimo di 75 euro. Sono previste riduzioni per gli under 16 nel settore di tribuna Tevere.

(corsera)