El Shaarawy il tuttofare. Il Faraone tocca quota 100: “E non voglio fermarmi”

Non c’è due senza tre. È quello che si augura Stephan El Shaarawy, a caccia di un’altra prestazione importante e – magari – di un gol che coronerebbe un periodo magico per lui. Nella settimana del suo trentesimo compleanno, il numero 92 ha già trovato il gol contro Helsinki e Verona. E adesso non vuole fermarsi sul più bello. (...) Dopo aver raggiunto i 50 gol con la maglia della Roma, stasera contro il Ludogorets El Shaarawy taglierà il traguardo delle 200 presenze in giallorosso. Ma potrebbe esserci anche il tris, in tutti i sensi. Se il Faraone dovesse trovare la rete con il Ludogorets raggiungerebbe quota 100 gol in carriera(...) “Aver segnato cinquanta volte con la Roma è importante ma lo vedo come uno stimolo ulteriore a migliorarmi, voglio avere l’ambizione di fare il massimo. Ho raggiunto numeri importanti, ma quello che conta davvero è cercare di mantenere questa striscia positiva. Sono contento di quello che sto facendo ma non mi devo fermare“.

(gasport)