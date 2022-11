È Zaniolo il re di coppa: procura due rigori e firma il 3-1 finale. La Roma va avanti

A metà serata, il derby di domenica era diventato quello delle retrocesse. Dall’Europa League. Il pubblico fischiava la Roma, il Ludogorets era meritatamente in vantaggio. Ma dopo l’intervallo, i giallorossi hanno tolto quell’etichetta al loro derby rimontando i bulgari soprattutto con super Zaniolo: due rigori procurati e un gol da applausi. (...) Cambia tutto nella ripresa quando Mourinho corregge se stesso e ribalta la Roma. Fra i protagonisti, oltre a Zaniolo, entrato per un inconsistente Belotti, Pellegrini è il freddo esecutore dei due penalty, ma anche Volpato porta scompiglio e poi quando servirà protezione uscirà per Bove.Mourinho infuriato che scappa negli spogliatoi già al gol bulgaro (41’ p.t.) cambia anche Camara con Cristante, più Karsdorp con l’australiano. Il risultato immediato è di tre palle gol in 48 secondi. (...) Non ha niente da perdere,il portoghese. Quando raggiunge l’1-1, toglie Matic e inserisce Zalewski in fascia, mandando più avanti Volpato,lasciando ancora un uomo (Cristante) a protezione della retroguardia, ma il Ludogorets è stordito dalla pioggia di occasioni, dai due rigori e non riesce più ad azionare la sua fazione esotica davanti. (...) Anche Simundza effettua un triplo cambio e quasi riesce a riprendere la qualificazione: su Tissera deve salvare Rui Patricio, ma su Nonato sembra che non ci sia nulla da fare, però il 2-2 viene poi annullato dal Var per una manata di Rick a Ibanez in partenza dell’azione.Così laRoma riprende coraggio e Zaniolo può finire il suo show. (...)

(gasport)