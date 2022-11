È creativo e dinamico: ora Mourinho spera in Volpato per accendere la luce

Niente Sassuolo e Torino per Pellegrini e probabile semaforo verde per Cristian Volpato. Il giovane italoaustraliano potrebbe giocare la seconda partita dal via da professionista dopo quella disputata a Helsinki due settimane fa. Sulla cresta dell’onda c’è proprio lui, Volpato, che finora da inizio stagione ha collezionato in tutto cinque presenze e un gol, quello decisivo di Verona. In assenza di Dybala e Pellegrini, Mourinho si affiderà soprattutto alla creatività di Cristian. Per cercare di trovare la giocata giusta, l’assist, il passaggio risolutivo che possa rendere più facile la fase offensiva, soprattutto negli ultimi 20-25 metri.

