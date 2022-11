Dybala va in tribuna e trema

IL TEMPO (M. VITELLI) - Manca ormai davvero pochissimo al via del Campionato del Mondo di calcio in Qatar e le Nazionali scaldano i motori. Ieri, giornata di amichevoli, utili per mettere a punto qualche automatismo e per fare gruppo in vista delle gare ufficiali. Ma un Mondiale in piena stagione agonistica è un rischio, tra chi deve recuperare un infortunio e chi ci arriva già stanco. La passeggiata dell’Argentina sugli Emirati Arabi, 5-0 il risultato finale, ad esempio, non fa poi sorridere così tanto il ct Scaloni, alle prese con diverse situazioni da valutare. Il primo gol dell’Albiceleste arriva appena passato il quarto d’ora, quando l’attaccante del Manchester City Alvarez sfrutta al meglio l’assist di Messi e insacca. La doppietta dello juventino Di Maria (apparso in piena forma) regala il tris, che diventa poker prima del riposo grazie a un diagonale chirurgico di Messi che non lascia scampo a Elsa. Nella ripresa, Scaloni cambia tutto o quasi, spedendo in campo Molina, Pezzella, Montiel e Correa. Ed è proprio l’attaccante dell’Inter a calare la manita all'inizio del secondo tempo. Per gli emirati Arabi, un palo e una traversa. Al termine del match, Scaloni lancia l’allarme. «Non posso garantire che la lista definitiva dei convocati sarà quella attuale– ammette - oggi ho tenuto fuori a scopo precauzionale Romero, Gomez, Nico Gonzalez e Dybala, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, possiamo cambiare la lista fino a lunedì». Parole che fanno suonare un campanello d’allarme per il romanista, recuperato in extremis dalla Roma ma ieri in tribuna con la nazionale. Il regolamento prevede che per infortunio o Covid-19, un giocatore possa essere sostituito fino al giorno prima dell’esordio della sua Nazionale al Mondiale e l’Argentina lo farà scendendo in campo contro l’Arabia Saudita martedì 22.